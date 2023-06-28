Владимир Зеленский предлагает закрепить статус английского языка в Украине и изменить требования к чиновникам

А именно для разных должностей определяется требование владения английским языком.

Государственные служащие должны будут овладеть английским. Так, Президент Владимир Зеленский 28 июня зарегистрировал в Верховной Раде законопроект по применению английского языка в Украине 9432.

Как указывает Президент Владимир Зеленский, проект закрепляет статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

Официально определяются категории должностей, кандидаты на которые должны владеть английским. Также определены особенности применения английского языка в работе органов государственной власти.

В частности, вносятся изменения в закон о госслужбе в части требований к лицам, претендующим на поступление на государственную службу.

А именно, для разных должностей определяется требование владения английским языком.

Автор: Наталья Мамченко

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