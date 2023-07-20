Из законопроекта об английском убрали требование показывать фильмы без дубляжа

В комитете Рады отметили, что законопроект о внедрении английского в Украине попадет в сессионный зал в обновленной версии.

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Заместитель председателя фракции «Слуга Народа», заместитель председателя Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук сообщила, что из законопроекта о внедрении английского в Украине убрали требование показывать иностранные фильмы без украинского дубляжа, передает официальный сайт «Слуги народа».

«Мы с коллегами неоднократно консультировались с общественными организациями и экспертами о рисках законопроекта №9432 по вопросу защиты украинского языка. Именно поэтому мы изъяли требование об обязательной демонстрации без украинского дубляжа фильмов, языком оригинала которых является английский», - сказала она.

По словам Кравчук, именно в такой версии законопроект попадет на рассмотрение в сессионный зал, а остальная дискуссия будет уже до второго чтения.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9432 о применении английского языка в Украине, которым предлагается предусмотреть обязательное изучение английского языка в детсадах, а также владение английским для будущих госслужащих.

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