Минкультуры ищет людей в состав Комитета в сфере охраны нематериального культурного наследия

Министерство культуры и информационной политики Украины начинает процесс формирования персонального состава Комитета по присуждению премии за сохранение и охрану нематериального культурного наследия, – говорится на сайте ведомства.
Персональный состав Комитета должен состоять исключительно из высококвалифицированных специалистов-практиков в сфере охраны нематериального культурного наследия.
Министерство приглашает профессиональные творческие союзы и ассоциации, учреждения культуры, учреждения образования и науки, а также культурно-художественные и общественные организации присылать свои предложения относительно членов Комитета.
Члены Комитета будут действовать на общественных началах, обеспечивая прозрачность и объективность в их решениях.
Предложения по кандидатам принимаются до 15 сентября.
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