Минкультуры ищет людей в состав Комитета в сфере охраны нематериального культурного наследия

Предложения к формированию состава Комитета принимаются до 15 сентября.

Министерство культуры и информационной политики Украины начинает процесс формирования персонального состава Комитета по присуждению премии за сохранение и охрану нематериального культурного наследия, – говорится на сайте ведомства.

Персональный состав Комитета должен состоять исключительно из высококвалифицированных специалистов-практиков в сфере охраны нематериального культурного наследия.

Министерство приглашает профессиональные творческие союзы и ассоциации, учреждения культуры, учреждения образования и науки, а также культурно-художественные и общественные организации присылать свои предложения относительно членов Комитета.

Члены Комитета будут действовать на общественных началах, обеспечивая прозрачность и объективность в их решениях.

Предложения по кандидатам принимаются до 15 сентября.

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