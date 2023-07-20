Для получения водительского удостоверения переселенцы могут предоставить справку ВПЛ

Для ВПЛ предусмотрена возможность получать/обменивать водительские права без документов, подтверждающих задекларированное/зарегистрированное место жительства (пребывания) на территории Украины.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что для получения водительского удостоверения граждане со временного оккупированных территорий (ТОТ) могут предоставлять справку ВПЛ. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что по действующим правилам для получения водительского удостоверения необходимо подавать документы со сведениями о зарегистрированном месте жительства получателя.

«Однако эта норма усложняет получение водительского удостоверения гражданами, зарегистрированными на ТОТ или в паспортных документах которых не указано зарегистрированное место жительства.

Это обсуждалось на совещании под председательством Вицепремьер-министра Ирины Верещук. В частности, было отмечено, что постановлением КМУ от 2 мая 2023 года № 454 внесены изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами», - говорится в сообщении.

Таким образом, для ВПЛ предусмотрена возможность получать/обменивать водительские права без документов, подтверждающих задекларированное/зарегистрированное место жительства (пребывания) на территории Украины.

Гражданам достаточно предоставить справку о взятии на учет ВПЛ, в которой указано фактическое место жительства.

Также, кроме бумажной формы, справку можно предъявить в электронном виде с применением портала Дія.

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