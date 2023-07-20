Для отримання посвідчення водія переселенці можуть надати довідку ВПО

Для ВПО передбачена можливість отримувати/обмінювати посвідчення водія без документів, які підтверджують задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території України.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що для отримання посвідчення водія громадяни з тимчасового окупованих територій можуть надавати довідку ВПО. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що за чинними правилами для отримання посвідчення водія необхідно подавати документи з відомостями про зареєстроване місце проживання отримувача.

«Проте ця норма ускладнює отримання посвідчення водія громадянами, які зареєстровані на ТОТ або в паспортних документах яких не зазначено зареєстрованого місця проживання.

Це обговорювалося під час наради під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук. Зокрема, було зазначено, що постановою КМУ від 2 травня 2023 року № 454 внесено зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, для ВПО передбачена можливість отримувати/обмінювати посвідчення водія без документів, які підтверджують задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території України.

Громадянам достатньо надати довідку про взяття на облік ВПО, у якій зазначено фактичне місце проживання.

Також, окрім паперової форми, довідку можна пред’явити в електронному вигляді із застосуванням порталу Дія.

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