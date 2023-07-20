Мінкультури шукає людей до складу Комітету у сфері охорони нематеріальної культурної спадщини

Пропозиції до формування складу Комітету приймаються до 15 вересня.

Міністерство культури та інформаційної політики України починає процес формування персонального складу Комітету з присудження премії за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини, – йдеться на сайті відомства.

Персональний склад Комітету має складатися виключно з висококваліфікованих фахівців-практиків у сфері охорони нематеріальної культурної спадщини.

Міністерство запрошує професійні творчі спілки та асоціації, заклади культури, заклади освіти і науки, а також культурно-мистецькі та громадські організації надсилати свої пропозиції щодо членів Комітету.

Члени Комітету будуть діяти на громадських засадах, забезпечуючи прозорість та об'єктивність у їхніх рішеннях.

Пропозиції щодо кандидатів приймаються до 15 вересня.

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