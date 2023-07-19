Кар’єрне зростання по-новому та більше конкурсів: що зміниться для місцевих чиновників після війни

Через півроку після війни набуде чинності закон, реалізація якого збільшить кількість місцевих чиновників, призначених за конкурсом та вимоги до їхніх окладів.

Через півроку після завершення воєнного стану набуває чинності підписана президентом України Володимиром Зеленським нова редакція закону «Про службу в органах місцевого самоврядування», яка, зокрема передбачає новий порядок конкурсного відбору на посади місцевих чиновників.

Законом визначено, що вступ на службу в органи місцевого самоврядування відбувається на конкурсній основі. Претендувати на посади місцевих чиновників можуть громадяни України, володіють державною мовою та відповідають вимогам до професійної компетентності. Йдеться, серед іншого про належний досвід роботи в органах місцевого самоврядування.

Порядок конкурсу затверджуватиметься відповідною місцевою радою з урахуванням типового порядку. Рішення про оголошення конкурсу прийматиме керівник служби, який і створюватиме конкурсну комісію. А з оголошенням про вакансію можна буде ознайомитись на Єдиному порталі вакансій публічної служби та на офіційному вебсайті місцевої ради. Не зможуть взяти участь у конкурсі особи, які, зокрема підлягають люстрації, досягли 65 річного віку; засуджені за кримінальні правопорушення, якщо така судимість не погашена, які не пройшли спецперевірку.

Конкурс передбачатиме перевірку документів, тестування, співбесіду та/або інші види оцінювання відповідно до Порядку проведення конкурсу.

Кандидат на зайняття посади службовця місцевого самоврядування, який не згоден з його результатами має право оскаржити рішення конкурсної комісії до суду у строк, визначений законом.

При цьому оскарження рішення конкурсної комісії не зупиняє призначення переможця конкурсу на відповідну посаду в органі місцевого самоврядування.

Переможець конкурсу не пізніше ніж через 14 календарних днів з дня отримання від служби управління персоналом письмового повідомлення про результати конкурсу подає до органу місцевого самоврядування заяву про призначення та інші необхідні документи

Також встановлено, що срібний призер конкурсу має право на призначення на посаду без конкурсу протягом одного року, якщо посада стане вакантною, або переможець конкурсу відмовився від зайняття посади, або переможцю відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.

Перед призначенням на посаду службовець місцевого самоврядування подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування(електронну декларацію), за минулий рік, якщо така декларація не подавалася раніше. Якщо особа вперше стає місцевим чиновником, то має пройти виробувальний термін до 6 місяців.

Також передбачається кар’єрне зростання для службовців органів місцевого самоврядування. Вони можуть займати вищі посади за результатами конкурсу або бути переведеним на вищу посаду, але за певних умов: відмінної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності, у межах займаної категорії посад з урахуванням функціональної спрямованості, з урахуванням професійної підготовки і професійної компетентності та за його згодою.

Щодо зарплатні місцевого чиновника то вона складатиметься з основної зарплати (посадового окладу), додаткової зарплати (надбавки за вислугу років, надбавки за ранг, премії, доплати за додаткове навантаження) та інших грошових виплат (допомоги до щорічної основної відпустки, допомоги для вирішення соціально-побутових питань, інших заохочувальних і компенсаційних виплат). При цьому визначені обмеження стосовно максимальних розмірів посадових окладів.

Зокрема, максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І(керуючий справами відповідної ради), не може більш як у п’ять разів перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ(головні спеціалісти місцевого самоврядування).

Звільнення з посади службовця місцевого самоврядування може відбуватися як за власним бажанням та і за ініціативою керівника. В останньому випадку особа звільняється через: скорочення штату, встановлення невідповідності займаній посаді; відсутність на роботі протягом більше ніж 120 календарних днів через лікарняний.

Крім цього законом розмежовуються посади службовців органів місцевого самоврядування та політичні посади.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», набрав чинності наказ, який передбачає заборону в поведінці держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування мобінгу.

Автор: Ігор Мудрий

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