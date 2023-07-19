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Відновлення розгляду скарг на суддів: Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому

Було вирішено рекомендувати до прийняття в другому читанні законопроект 9261, що передбачає тимчасову передачу функцій з розгляду скарг на судів Вищій раді правосуддя, але з відкладальною умовою.

Комітет Верховної Ради дав роз’яснення щодо дисциплінарного провадження проти суддів

Зокрема, Комітет визначив момент, з якого починає здійснюватися дисциплінарне провадження стосовно судді.

Нові підходи до формування фонду оплати праці держслужбовців: Уряд затвердив експериментальний порядок

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Керівник САП Клименко про знайдені у суддів Великої Палати мічені купюри: «Самого факту вилучення мічених коштів недостатньо, щоб повідомити про підозру»

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що доказів стосовно причетності інших суддів Верховного Суду до «бек-офісу» Князєва на сьогодні недостатньо.

«Який регламент, у нас клопотання»: Григорій Усик знехтував регламентом при розгляді звіту голови ДСА, незважаючи на позицію інших членів ВРП

«Почекайте, що регламент?» - під час розгляду питання щодо долі санаторію «Шкло» замість голови ДСА член ВРП від прокуратури запропонував заслухати його заступника, на що голова ВРП Григорій Усик спішно погодився, незважаючи на регламент.

  1. В Україні

Справа оренди приміщень кінотеатру «Київ» – суд скасував рішення про закриття провадження щодо 3 чиновників КМДА

21:23, 19 липня 2023
Апеляційний суд погодився з доводами прокурора про те, що рішення районного суду про закриття провадження є незаконним, необґрунтованим та скасував його.
Справа оренди приміщень кінотеатру «Київ» – суд скасував рішення про закриття провадження щодо 3 чиновників КМДА
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Київській апеляційний суд за скаргою прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва скасував рішення суду першої інстанції про закриття кримінального провадження щодо трьох посадовців КМДА за обвинуваченням у службовій недбалості, що спричинила збитки у 22 млн грн.

«У червні 2022-го року окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт відносно 3 посадовців Департаменту комунальної власності міста Києва КМДА, через бездіяльність яких столичний бюджет втратив близько 22 млн грн на оренді приміщень кінотеатру «Київ».

У квітні поточного року Шевченківський районний суд м. Києва виніс ухвалу про закриття кримінального провадження у зв'язку з порушенням, на його думку, строків досудового розслідування», - розповіли у Київській міській прокуратурі.

Однак Шевченківська окружна прокуратура оскаржила дане рішення в апеляційній інстанції.

Апеляційний суд погодився з доводами прокурора про те, що рішення районного суду про закриття провадження є незаконним, необґрунтованим та скасував його, направивши справу до суду першої інстанції для розгляду.

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