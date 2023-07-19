Справа оренди приміщень кінотеатру «Київ» – суд скасував рішення про закриття провадження щодо 3 чиновників КМДА

Апеляційний суд погодився з доводами прокурора про те, що рішення районного суду про закриття провадження є незаконним, необґрунтованим та скасував його.

Київській апеляційний суд за скаргою прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва скасував рішення суду першої інстанції про закриття кримінального провадження щодо трьох посадовців КМДА за обвинуваченням у службовій недбалості, що спричинила збитки у 22 млн грн.

«У червні 2022-го року окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт відносно 3 посадовців Департаменту комунальної власності міста Києва КМДА, через бездіяльність яких столичний бюджет втратив близько 22 млн грн на оренді приміщень кінотеатру «Київ».

У квітні поточного року Шевченківський районний суд м. Києва виніс ухвалу про закриття кримінального провадження у зв'язку з порушенням, на його думку, строків досудового розслідування», - розповіли у Київській міській прокуратурі.

Однак Шевченківська окружна прокуратура оскаржила дане рішення в апеляційній інстанції.

Апеляційний суд погодився з доводами прокурора про те, що рішення районного суду про закриття провадження є незаконним, необґрунтованим та скасував його, направивши справу до суду першої інстанції для розгляду.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.