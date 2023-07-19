У Реєстрі адвокатів з’явилися дані, що Іван Баканов отримав свідоцтво адвоката

За даними ЄРАУ, Баканов Іван Геннадійович отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю 27 червня 2023 року.

За даними Єдиного реєстру адвокатів України, нещодавно право на зайняття адвокатською діяльністю отримав Баканов Іван Геннадійович, тобто, повний тезка колишнього глави Служби безпеки України. Наразі невідомо, чи внесені дані до ЄРАУ саме стосовно колишнього очільника СБУ або ж це інша особа, у якої співпадають прізвище, ім’я та по-батькові.

Отже, за даними Реєстру, Іван Баканов обліковується у Раді адвокатів Полтавської області, яка видала йому свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю 27 червня 2023 року.

Нагадаємо, колишній очільник СБУ Іван Баканов має економічну та юридичну освіту. Зокрема, у 1997 році він закінчив Київський національний економічний університет, а у 2006 році Академію праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.

Також нагадаємо, що 17 липня 2022 року Указом Президента України Іван Баканов був усунений від виконання обов'язків голови СБУ на підставі статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, яка передбачала усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків за «невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків». 19 липня Верховна Рада звільнила його у відставку.

Автор: Наталя Мамченко

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