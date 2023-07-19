В Реестре адвокатов появились данные, что Иван Баканов получил свидетельство адвоката

По данным ЕРАУ, Баканов Иван Геннадиевич получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью 27 июня 2023 года.

По данным Единого реестра адвокатов Украины, недавно право на занятие адвокатской деятельностью получил Баканов Иван Геннадиевич, то есть полный тезка бывшего главы Службы безопасности Украины. Пока неизвестно, внесены ли данные в ЕРАУ именно в отношении бывшего главы СБУ или это другое лицо, у которого совпадают фамилия, имя и отчество.

Итак, по данным Реестра, Иван Баканов стоит на учете в Совете адвокатов Полтавской области, выдавшего ему свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью 27 июня 2023 года.

Напомним, у бывшего главы СБУ Ивана Баканова есть экономическое и юридическое образование. В частности, в 1997 году он окончил Киевский национальный экономический университет, а в 2006 году – Академию труда и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины.

Также напомним, что 17 июля 2022 г. Указом Президента Украины Иван Баканов был отстранен от исполнения обязанностей главы СБУ на основании статьи 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, которая предусматривала отстранение военнослужащего от исполнения служебных обязанностей за «неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжелым последствиям или создало угрозу наступлению таких последствий». 19 июля Верховная Рада уволила его в отставку.

Автор: Наталья Мамченко

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