В АРМА заявили, что готовы к открытию Реестра арестованных активов

По словам Главы Агентства, с точки зрения технической готовности Реестра в данный момент нет никаких препятствий и ограничений для открытия его публичной части.

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Учитывая изменения в правительственное постановление, а также учитывая значительный общественный резонанс вокруг открытия Реестра, необходимость повышения уровня прозрачности в управлении арестованными активами и во избежание каких-либо инсинуаций относительно стремления АРМА обеспечивать открытость в своей деятельности, Председатель Нацагентства Елена Дума поручила обратиться к Кабмину с просьбой организовать рассмотрение вопроса о восстановлении публичного доступа в Реестр совместно с заинтересованными государственными органами, противодействующими угрозам национальной безопасности, в частности, в сфере информационной безопасности.

Кроме того, глава Агентства осветила тему возобновления доступа к Реестру во время своего выступления на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политике. Народные депутаты поддержали позицию Елены Думы и со своей стороны также обратились в Правительство с просьбой оказать содействие в решении указанной проблемы.

По словам Главы Агентства, с точки зрения технической готовности Реестра в данный момент нет никаких препятствий и ограничений для открытия его публичной части. «АРМА полностью привержено политике открытости и доступности данных об арестованных активах, что предусмотрено нашим специальным законом, и в настоящее время предприняло все необходимые шаги по подготовке к открытию Реестра», - подчеркнула руководитель Национального агентства.

Как отметили в АРМА, с целью недопущения использования врагом информации из открытых реестров и баз данных, с начала введения в Украине режима военного положения работу большинства информационных систем было остановлено или ограничено.

«Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, який формує та веде АРМА, містить у відкритому доступі відомості про опис і характеристики арештованого майна, у тому числі об’єктів критичної інфраструктури, зазначення населених пунктів та вулиць розташування активів, а також заходи управління ними, тобто інформацію про господарську діяльність управителів. З огляду на це, на підставі постанови Кабміну №263 та офіційного листа СБУ від 02.05.2022 №5/7/1/2-1123, наказом АРМА від 10.06.2022 тимчасово, до завершення в Україні воєнного стану, обмежено публічний доступ до даних Реєстру.

Зазначеним листом Служби безпеки України, який адресовано органам державної влади та місцевого самоврядування, керівникам центральних органів виконавчої влади було запропоновано вжити заходів для унеможливлення відкритого доступу до інформації про суб’єктів господарювання, зокрема місцерозташування виробничих потужностей та видів господарської діяльності.

Водночас протягом лютого-березня 2023 року АРМА отримало від органів, що забезпечують обороноздатність та інформаційну безпеку держави, офіційні листи із застереженнями щодо поновлення публічного доступу до Реєстру.

Зокрема, листами від Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 17.02.2023 №1980/38/24/03-2023, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 22.02.2023 № 04/01/01-525/ВС1 та Міністерства оборони України від 10.03.2023 № 220/2319 повідомлено, що відкриття публічного доступу до Реєстру, зважаючи на дію воєнного стану та триваючу агресію рф проти України, є недоречним, передчасним та може нашкодити обороноздатності держави.

Разом з тим, до згаданої постанови №263 від 12.03.2022 було внесено зміни постановою №469 від 09.05.2023, згідно з якою відновлення роботи публічних електронних реєстрів на деокупованих територіях та регіонах, в яких не ведуться бойові дії, здійснюється з урахуванням визначених умовами воєнного стану технічних характеристик та можливостей», - пояснюють у АРМА.

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