Стоимость услуг по регистрации автомобилей, выдаче водительских удостоверений, а также экзаменов на право управления авто, может возрасти

В МВД намекнули на возможное повышение расценок на услуги сервисных центров МВД.

В Министерстве внутренних дел 19 июля намекнули, что стоимость услуг, предоставляемых гражданам сервисными центрами МВД, со временем может возрасти.

Как рассказал народным депутатам заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, сейчас стоимость выдачи водительского удостоверения составляет 26 гривен, услуга по регистрации/перерегистрации транспортных средств – 200 гривен, сдача теоретического и практического экзаменов на право управления транспортным средством – 13 гривен за каждый вид экзамена.

Такие цены на услуги ГСЦ, как отметил замминистра, являются скорее символичными, их пересмотр не проводился с 2008 года.

Всего же 148 действующих сервисных центров оказывают физическим и юридическим лицам 25 видов услуг.

Следовательно, образовалась ситуация, когда даже банковская комиссия за оплату той или иной услуги превышает собственно стоимость самой услуги ГСЦ.

В МВД также обратили внимание, что сейчас 100% средств от сбора за услуги, уплачиваемые физическими и юридическими лицами ГСЦ, направляются в местный бюджет территориальных общин.

Так, в 2021 году в местный бюджет территориальных общин сервисные центры перечислили около 437 млн. ​​гривен.

В «обратном направлении» в качестве субвенций из бюджетов территориальных общин сервисные центры получили в 2021 году только 7 млн. гривен.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2022 году. В прошлом году сервисные центры перечислили в местные бюджеты территориальных общин около 360 млн. гривен, а получили от них субвенций всего на 9 млн. гривен.

Такой дисбаланс вызывает обеспокоенность в МВД.

«Мы должны быть заинтересованы в предоставлении надлежащего качества административных услуг, а для этого институция должна быть финансово обеспечена, и иметь достаточно средств в бюджете. Кроме того, должны быть ресурсы на постоянное поддержание качества и развитие, а не только на текущие расходы на содержание», - рассказал народным депутатам Богдан Драпятый.

Как подчеркнул замминистра МВД, сейчас необходимо «образовать определенный баланс стоимости и доступности государственных услуг, способный обеспечить перманентный процесс улучшения качества их предоставления».

В МВД отметили целесообразность пересмотра стоимости административных услуг для установления «разумного уровня и пропорциональности расходов на содержание и развитие системы сервисных центров МВД».

Кроме того, в МВД предложили осуществлять перераспределение средств, полученных от административного сбора, в пропорции 70% (местный бюджет) на 30% (специальный фонд ГСЦ МВД), что обеспечит «справедливый финансовый баланс и усилит способность сервисных центров МВД к развитию».

Напомним, что, как сообщала «Судебно-юридическая газета», сейчас сервисные центры вводят новую процедуру сдачи теоретического и практического экзаменов на право управления транспортными средствами.

Также недавно в ГСЦ МВД сообщили о стоимости практического экзамена на право управления автомобилем в разных странах Европы.

Кроме того, Верховная Рада приняла во втором чтении закон, позволяющий будущим водителям самостоятельно (т.е. без обучения в автошколе) изучить теоретическую часть, необходимую для сдачи экзамена на право управления транспортным средством.

Автор: Вячеслав Хрипун

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