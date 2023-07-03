Нова процедура іспитів на право керування автомобілем - відомі результати за перший місяць експерименту

Теоретичний іспит з першої спроби складають лише 25,4% громадян, а практичний – 33,6% .

Фото: pp.ua/avto-poradu

У Головному сервісному центрі МВС повідомили про підсумки першого місяця складення теоретичних та практичних іспитів на право керування автомобілем за новою процедурою.

Нагадаємо, що нова процедура, яка поки що реалізується у вигляді експерименту в деяких сервісних центрах Київської, Одеської, Вінницької та Львівської областей, передбачає значне підвищення контролю під час іспитів як щодо кандидатів на отримання посвідчення водія, так і щодо екзаменаторів сервісних центрів.

Так, процедура як теоретичного, так і практичного іспитів повністю фіксується на відео. Також, повністю фіксуються і розмови між кандидатами на отримання посвідчення водія та екзаменаторами.

У підсумку, фактично виключається ситуація, коли екзаменатор може «закрити очі» на певні недоліки в діях кандидатів. Одночасно кандидати отримують можливість для оскарження балів, отриманих під час іспитів, якщо вважають, що мало місце упереджене ставлення до них з боку екзаменатора.

Результати іспитів за новими правилами

Як повідомили в Головному сервісному центрі МВС, результати складання іспитів за новими правилами у червні виявилися наступними:

теоретичні іспити з першого разу успішно склали 25% кандидатів у водії

практичні іспити з першого разу успішно склали 33% кандидатів у водії

Таким чином, теоретичний іспит з першого разу вдало склав кожен четвертий кандидат у водії, а практичний – кожен третій.

Цікаво, що результати іспитів досить суттєво відрізняються в залежності від області, де проводився експеримент.

Досить високий показник якості іспитів вдалося досягти у Львівський області – теоретичний іспит з першого разу тут вдало склали 24% громадян, а практичний – 44%.

Також, в лідерах Одеська область – вдало склали теорію з першого разу 22% громадян, а практику – 41% кандидатів.

У Вінницькій області з першого разу вдало подолали теорію 31% кандидатів у водії, а практику – 25% бажаючих отримати водійське посвідчення.

Разом з тим, не високі результати показала Київська область – теоретичний іспит з першої спроби вдало склали 27% кандидатів, а практичний іспит – лише 18% бажаючих отримати водійське посвідчення.

Як було за старої процедури

За даними ГСЦ, в цілому результати іспитів за новою процедурою не надто сильно відрізняються від тієї, що діє зараз.

Так, у травні у сервісних центрах Львівської області з першого разу вдало склали теоретичний іспит 26% кандидатів у водії, а практичний іспит – 45%.

У сервісних центрах Вінницької області у травні теоретичний іспит з першого разу вдало склали 28%, а практичний – теж 28%.

В Одеський області теорію з першого разу успішно склали 22% громадян, а практику – 42%.

В Київській області теоретичний іспит у травні вдало склали 25% бажаючих отримати водійське посвідчення, а в практичний іспит – 27%.

Нагадаємо, що експеримент з новою процедурою розпочався 1 червня у визначених сервісних центрах Львівської, Київської, Одеської та Вінницької областей.

Згідно з даними ГСЦ, у 2022 році з першого разу теоретичний іспит в цілому склали успішно 42% громадян, а практичний іспит – 62% кандидатів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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