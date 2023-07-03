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  1. В Україні

Донецький «Шахтар» отримав нового тренера

15:11, 3 липня 2023
Новим тренером донецького «Шахтаря» став голландець Патрік ван Леувен.
Донецький «Шахтар» отримав нового тренера
Фото: shakhtar.com
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У донецького «Шахтаря» з'явився новий тренер. Ним став голландець Патрік ван Леувен. Про це повідомив генеральний директор футбольного клубу «Шахтар» Сергій Палкін у Facebook.

Він пройшов довгий шлях від дитячого наставника до головного тренера команди Ліги чемпіонів. Вважаю, що з ван Леувеном наші молоді гравці та команда в цілому прогресуватимуть ще відчутніше, демонструватимуть яскравий футбол, здобуваючи перемоги й трофеї», – так прокоментував призначення нового тренера гендиректор клубу.

Зазначається, що керувати «Шахтарем» новоспечений тренер буде до 30 червня 2025 року. Раніше він тренував ізраїльский «Маккабі» та луганську «Зорю».

Ван Леувен став 36-м головним тренером в історії клубу. На цій посаді він змінив тренера Ігоря Йовічевіча.

Патрік ван Леувен народився 8 серпня 1969 року в Ассені (Нідерланди).

Кар’єру гравця розпочинав у «Спарті» (Роттердам), за першу команду якої виступав у 1991–1994 роках. Також грав за «Гелмонд Спорт» (1994–1996).

Кар’єра менеджера і тренера: координатор Академії «Феєнорда» (2000–2006), координатор та директор Академії «Шахтаря» (2006–2013), спортивний директор «Кайрата» (Казахстан; 2013–2015), директор Академії «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль; 2016–2020), головний тренер «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль; 2020–2021), головний тренер «Зорі» (Луганськ; 2022–2023).

Як тренер провів 30 матчів у чемпіонаті України: 20 перемог, 4 нічиї, 6 поразок (різниця м’ячів: 61–34). Визнаний найкращим тренером УПЛ сезону-2022/23 за підсумками анкетування клубів.

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