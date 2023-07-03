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Держоргани більше не зможуть довільно звільняти від сплати судового збору

У законі про судовий збір передбачили обмеження, за якими правки до нього зможуть вносити лише за певною процедурою.

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Держоргани більше не зможуть довільно звільняти від сплати судового збору

14:55, 3 липня 2023
У законі про судовий збір передбачили обмеження, за якими правки до нього зможуть вносити лише за певною процедурою.
Держоргани більше не зможуть довільно звільняти від сплати судового збору
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Як відомо, в Україні існує практика, коли правками до певних законопроектів вносять зміни до тих законодавчих актів, сфери яких безпосередньо законопроект не стосується. Один з прикладів – звільнення певних держорганів від сплати судового збору.

Наприклад, не так давно від сплати судового збору було звільнено позовні заяви та заяви Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях.

Разом з тим, Комітет Верховної Ради з питань правової політики вирішив таку практику обмежити.

Мова йде про прийнятий в цілому 29 червня законопроект щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами 7574-д.

Відповідно до нього статтю 1 Закону України «Про судовий збір» доповнили частиною другою такого змісту:

«Зміни до цього Закону можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Закону України «Про судовий збір» та/або до адміністративного процесуального законодавства України, та/або до господарського процесуального законодавства України, та/або до цивільного процесуального законодавства України».

Отже, таким чином, всі пропоновані зміни щодо звільнення певних категорій від судового збору повинні будуть проходити через попередній аналіз Комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Автор: Наталя Мамченко

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