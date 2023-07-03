Госорганы больше не смогут произвольно освобождать от уплаты судебного сбора

В законе о судебном сборе предусмотрено ограничение, по которому правки к нему смогут вносить только по определенной процедуре.

Как известно, в Украине существует практика, когда правками в определенные законопроекты вносятся изменения в те законодательные акты, сферы которых непосредственно законопроект не касается. Один из примеров – освобождение определенных госорганов от уплаты судебного сбора.

Например, не так давно от уплаты судебного сбора были освобождены исковые заявления и заявления Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию в период действия военного положения в Украине или отдельных ее местностях.

Вместе с тем Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики решил такую практику ограничить.

Речь идет о принятом в целом 29 июня законопроекте по обязательной регистрации и использованию электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами 7574-д.

В соответствии с ним статью 1 Закона Украины «О судебном сборе» дополнили частью второй следующего содержания:

«Изменения в этот Закон могут вноситься исключительно законами о внесении изменений в Закон Украины «О судебном сборе» и/или в административное процессуальное законодательство Украины, и/или в хозяйственное процессуальное законодательство Украины, и/или в гражданское процессуальное законодательство Украины».

Следовательно, таким образом, все предлагаемые изменения по освобождению определенных категорий от судебного сбора должны будут проходить через предварительный анализ Комитета Верховной Рады по правовой политике.

Автор: Наталья Мамченко

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