Переплатили за самосвал: в служебной халатности подозреваются служащие одного из городских советов Броварского района

Первый заместитель городского головы и главный специалист по закупкам приобрели за бюджетные средства самосвал по завышенной цене.

Фото: gp.gov.ua

В Киевской области разоблачен первый заместитель городского головы и главный специалист по вопросам закупок. Их подозревают в служебной халатности. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.



По данным следствия, подозреваемые заключили с физическим лицом договор на приобретение подержанного самосвала на невыгодных для горсовета условиях – по ценам, значительно превышающим рыночные.



Закупка осуществлялась для выполнения мер по территориальной обороне, уточняют в прокуратуре.



На основании договора городской совет перечислил на счет продавца бюджетные деньги за транспортное средство.



Таким образом государству был нанесен ущерб на сумму 830 тысяч гривен.

Фото: gp.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.