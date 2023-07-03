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  1. В Украине

Переплатили за самосвал: в служебной халатности подозреваются служащие одного из городских советов Броварского района

19:59, 3 июля 2023
Первый заместитель городского головы и главный специалист по закупкам приобрели за бюджетные средства самосвал по завышенной цене.
Переплатили за самосвал: в служебной халатности подозреваются служащие одного из городских советов Броварского района
Фото: gp.gov.ua
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В Киевской области разоблачен первый заместитель городского головы и главный специалист по вопросам закупок. Их подозревают в служебной халатности. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемые заключили с физическим лицом договор на приобретение подержанного самосвала на невыгодных для горсовета условиях – по ценам, значительно превышающим рыночные.

Закупка осуществлялась для выполнения мер по территориальной обороне, уточняют в прокуратуре.

На основании договора городской совет перечислил на счет продавца бюджетные деньги за транспортное средство.

Таким образом государству был нанесен ущерб на сумму 830 тысяч гривен.

Фото: gp.gov.ua

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