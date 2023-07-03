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Поддерживает ВСУ: в рф объявили в «розыск» владельца бренда «Хортица» Евгения Черняка

15:00, 3 июля 2023
Сотрудники алкогольного холдинга «Global Spirits», бенефициаром которого является Черняк, якобы перечислили более 500 млн рублей на нужды украинских военных.
Поддерживает ВСУ: в рф объявили в «розыск» владельца бренда «Хортица» Евгения Черняка
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В россии открыли "дело" против международного алкогольного холдинга "Global Spirits" и объявили в "розыск" его бенефициара, украинского бизнесмена Евгения Черняка. Об этом пишут россми.

Сотрудники крупного алкогольного холдинга "Global Spirits" проходят в рф по "делу" о "спонсировании ВСУ". В следственном комитете рф говорят, что они перевели более 500 млн рублей ($5,6 млн) на нужды украинских военных с февраля по апрель 2022 года (с начала вторжения россии в Украину).

Российские силовики якобы провели более 10 обысков в Москве, Московской области и других регионах рф и задержали двух "доверенных лиц" Черняка. Также якобы планируется арест долей компаний, к которым он имеет отношение.

Отметим, что "Global Spirits" владеет рядом предприятий по производству алкогольных напитков: ликероводочный завод "Хортица", Одесский коньячный завод, завод "Крымский винный дом".

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