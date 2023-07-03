Уклонение от уплаты налогов на 23 млн гривен: подозревают подсанкционного строительного бизнесмена

Владелец крупной сети строительных компаний, к которому применены персональные ограничительные санкции решением СНБО, организовал сделку по уклонению от уплаты налогов.

Фото: gp.gov.ua

В Одесской области подсанкционного строительного бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 23 млн гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, владелец крупной сети строительных компаний, используя подконтрольное предприятие и в сговоре с его должностными лицами, организовал сделку по уклонению от уплаты налогов.

Зарегистрированное бизнесменом по фиктивному адресу предприятие в течение 2019-2020 годов неоднократно становилось победителем процедуры тендерных закупок по ремонту и строительству дорог на территории Одесской, Херсонской и Ивано-Франковской.

После выполнения работ по ремонту и строительству дорожного покрытия заказчики перечисляли на расчетные счета фирмы средства, сведения о получении которых организатор скрыл в налоговой отчетности.



Такие противоправные действия бизнесмена привели к неуплате в государственный бюджет налога на добавленную стоимость в сумме более 23,4 млн гривен.



Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба заявлен гражданский иск на эту сумму и наложен арест на уставный капитал предприятия в сумме 10 млн гривен, который передан в АРМА.



Также сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК Украины директору подконтрольной бизнесмену фирмы, причастной к налоговой сделке.



Правоохранителями принимаются меры по установлению других, причастных к преступлению лиц.



В настоящее время к предпринимателю применены персональные ограничительные санкции решением СНБО, он лишен гражданства Украины и объявлен в розыск.

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