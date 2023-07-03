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  1. В Україні

Ухилення від сплати податків на 23 млн гривень: підозрюють підсанкційного будівельного бізнесмена

20:15, 3 липня 2023
Власник великої мережі будівельних компаній, до якого застосовано персональні обмежувальні санкції рішенням РНБО, організував оборудку з ухилення від сплати податків.
Ухилення від сплати податків на 23 млн гривень: підозрюють підсанкційного будівельного бізнесмена
Фото: gp.gov.ua
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На Одещині підсанкційного будівельного бізнесмена підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 23 млн гривень. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, власник великої мережі будівельних компаній, використовуючи підконтрольне підприємство та у змові з його службовими особами, організував оборудку з ухилення від сплати податків.

Зареєстроване бізнесменом за фіктивною адресою підприємство протягом 2019-2020 років неодноразово ставало переможцем процедури тендерних закупівель з ремонту та будівництва доріг на території Одещини, Херсонщини та Івано-Франківщини.

Після виконання робіт з ремонту та будівництва дорожнього покриття замовники перераховували на розрахункові рахунки фірми кошти, відомості про отримання яких організатор приховав у податковій звітності.

Такі протиправні дії бізнесмена призвели до несплати у державний бюджет податку на додану вартість у сумі понад 23,4 млн гривень.

Для забезпечення відшкодування спричинених збитків заявлено цивільний позов на цю суму та накладено арешт на статутний капітал підприємства у сумі 10 млн гривень, який передано до АРМА.

Також повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України директору підконтрольної бізнесмену фірми, причетної до податкової оборудки.

Правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення інших, причетних до злочину осіб.

Наразі до підприємця застосовано персональні обмежувальні санкції рішенням РНБО, його позбавлено громадянства України та оголошено у розшук.

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