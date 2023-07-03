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  1. В Україні

Як знімається з обліку в податковій юрособа у разі смерті єдиного засновника

18:30, 3 липня 2023
Податківці вказали, що зняття з обліку у контролюючих органах юридичної особи у разі смерті її засновника, який був єдиною відповідальною особою підприємства, здійснюється за загальною процедурою.
Як знімається з обліку в податковій юрособа у разі смерті єдиного засновника
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ДПС у Запорізькій області розповідає, як знімається з обліку в податкових органах юридична особа, у разі смерті засновника, який був єдиною відповідальною особою підприємства.

Відповідно до ст. 110 ЦКУ та ст. 17 Закону України від 15.05.2003 №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», юридична особа ліквідується за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, або за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи.

Пунктом 5 ст. 6 Закону №755 визначено, що державний реєстратор під час проведення державної реєстрації, зокрема змін, пов’язаних зі зміною складу засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку зі смертю або оголошенням померлим відповідного засновника (учасника), обов’язково використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього.

Процедури проведення державної реєстрації припинення юридичних осіб встановлено ст. 25 - 26 та ст. 28 Закону №755.

Згідно з п. 67.1 ПКУ, підставою для зняття з обліку у контролюючих органах юридичних осіб є повідомлення чи документальне підтвердження державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

Процедури зняття з обліку юридичної особи в контролюючих органах визначено розділом ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 №1588.

Зняття з обліку у контролюючих органах юридичної особи у разі смерті її засновника, який був єдиною відповідальною особою підприємства, здійснюється за загальною процедурою, визначеною розділом ХІ Порядку №1588.

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