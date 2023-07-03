Как снимается с учета в налоговой юрлицо в случае смерти единственного учредителя

Налоговики указали, что снятие с учета в контролирующих органах юридического лица при смерти его учредителя, который был единственным ответственным лицом предприятия, осуществляется по общей процедуре.

ГНС в Запорожской области рассказывает, как снимается с учета в налоговых органах юридическое лицо, в случае смерти учредителя, являвшегося единственным ответственным лицом предприятия.

Согласно ст. 110 ГКУ и ст. 17 Закона Украины от 15.05.2003 №755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», юридическое лицо ликвидируется по решению его участников или органа юридического лица, уполномоченного на это учредительными документами, или по решению суда о ликвидацию юридического лица.

Пунктом 5 ст. 6 Закона №755 определено, что государственный регистратор при проведении государственной регистрации, в частности изменений, связанных с изменением состава учредителей (участников) юридического лица в связи со смертью или объявлением умершим соответствующего учредителя (участника), обязательно использует сведения Государственный реестр актов гражданского состояния граждан путем непосредственного доступа к нему.

Процедуры проведения государственной регистрации прекращения юридических лиц установлены ст. 25 – 26 и ст. 28 Закона №755.

Согласно п. 67.1 НКУ, основанием для снятия с учета в контролирующих органах юридических лиц является уведомление или документальное подтверждение государственного регистратора о проведении государственной регистрации прекращения юридического лица.

Процедуры снятия с учета юридического лица в контролирующих органах определены разделом XI Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Минфина от 09.12.2011 №1588.

Снятие с учета в контролирующих органах юридического лица при смерти его учредителя, который был единственным ответственным лицом предприятия, осуществляется по общей процедуре, определенной разделом XI Порядка №1588.

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