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Помогали россиянам анонимно звонить в Украину: разоблачены 4 участника преступной схемы

18:15, 3 июля 2023
Четыре дельца обеспечивали анонимное соединение абонентов разных государств, в том числе государства-агрессора, с абонентами в Украине.
Помогали россиянам анонимно звонить в Украину: разоблачены 4 участника преступной схемы
Фото: ssu.gov.ua
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Правоохранители разоблачили четырех участников преступной схемы, которые помогали пользователям из рф анонимно звонить в Украину, Об этом сообщает СБУ.

По материалам следствия, дельцы использовали PROXY-серверы, новейшие технологии IP-телефонии и специализированное программное обеспечение.

Это позволяло обходить центры коммутации отечественных операторов и делало все звонки, проходившие через сервис, невидимыми для украинских правоохранительных органов.

Таким образом, они обеспечивали соединение абонентов разных государств, в частности государства-агрессора с абонентами в Украине.

Для аренды серверов и номерного ресурса украинских операторов участники организованной группы использовали подставных лиц из социально незащищенных слоев населения.

По имеющимся данным, еженедельно эта незаконная деятельность приносила дельцам до 50 тысяч долларов США.

На основании собранных улик 4-м фигурантам объявлено о подозрении по факту несанкционированного вмешательства в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

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