Допомагали росіянам анонімно телефонувати в Україну: викрито 4 учасників злочинної схеми

Чотири ділки забезпечували анонімне з’єднання абонентів різних держав, зокрема держави-агресора, з абонентами в Україні.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці викрили чотирьох учасників злочинної схеми, які допомагали користувачам з рф анонімно дзвонити в Україну, Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами слідства, ділки використовували PROXY-сервери, новітні технології ІР-телефонії та спеціалізоване програмне забезпечення.

Це дозволяло обходити центри комутації вітчизняних операторів і робило всі дзвінки, що проходили через «сервіс», невидимими для українських правоохоронних органів.

Таким чином вони забезпечували з’єднання абонентів різних держав, зокрема держави-агресора з абонентами в Україні.

Для оренди серверів та номерного ресурсу українських операторів учасники організованої групи використовували підставних осіб з числа соціально незахищених верств населення.

За наявними даними, щотижня ця незаконна діяльність приносила ділкам до 50 тисяч доларів США.



На підставі зібраних доказів 4-м фігурантам оголошено про підозру за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

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