Допомагали росіянам анонімно телефонувати в Україну: викрито 4 учасників злочинної схеми

Правоохоронці викрили чотирьох учасників злочинної схеми, які допомагали користувачам з рф анонімно дзвонити в Україну, Про це повідомляє СБУ.
За матеріалами слідства, ділки використовували PROXY-сервери, новітні технології ІР-телефонії та спеціалізоване програмне забезпечення.
Це дозволяло обходити центри комутації вітчизняних операторів і робило всі дзвінки, що проходили через «сервіс», невидимими для українських правоохоронних органів.
Таким чином вони забезпечували з’єднання абонентів різних держав, зокрема держави-агресора з абонентами в Україні.
Для оренди серверів та номерного ресурсу українських операторів учасники організованої групи використовували підставних осіб з числа соціально незахищених верств населення.
За наявними даними, щотижня ця незаконна діяльність приносила ділкам до 50 тисяч доларів США.
На підставі зібраних доказів 4-м фігурантам оголошено про підозру за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.
Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.