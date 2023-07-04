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  1. В Україні

У Повітряних силах розповіли, чи варто чекати нових російських атак на Київ

09:50, 4 липня 2023
Противник не відмовляється від терористичного методу війни.
У Повітряних силах розповіли, чи варто чекати нових російських атак на Київ
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рф не планує припиняти обстріли України дронами і ракетами. Відсутність обстрілів Києва останніми днями не варто розглядати як зменшення атак на столицю. Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Так, за його словами, противник не відмовляється від терористичного методу війни.

«Зокрема, балістичними ракетами, маю на увазі С-300, б'є. Ну і БПЛА будуть надалі застосовувати. На це є багато причин чому вони це роблять», - зазначив він.

Ігнат зазначив, що відсутність обстрілів столиці останніми днями не свідчить про зменшення атак.

«Бувають дні коли більше (обстрілів - ред.), і коли менше. Якщо ми вже три дні не бачили обстрілів це не значить, що треба розслаблятися і вони зменшилися. Ну от ворог вирішив собі таким чином спланувати. Може, ведуть якусь підготовку. Може, десь на інших напрямках переорієнтовують свої сили», - зазначив він.

Як зазначив Ігнат, щоб зрозуміти тактику ворожих обстрілів варто подивитися статистику - більшість ударів завдаються вночі, оскільки це ускладнює роботу ППО.

«А я нагадаю, що це не лише зенітні ракетні комплекси, це і мобільні вогневі групи і винищувальна авіація. Це теж частина ППО, яка з повітря знищує ракети і «Шахеди». Тому противник частіше всього по ночах завдає ударів, але інколи робить це і вдень, щоб було складніше знищувати повітряні цілі. Не мати до них візуальної прив'язки», - пояснив речник.

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