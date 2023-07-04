В Воздушных силах рассказали, стоит ли ждать новых российских атак Киев

Противник не отказывается от террористического метода войны.

рф не планирует прекращать обстрелы Украины дронами и ракетами. Отсутствие обстрелов Киева в последние дни не следует рассматривать как уменьшение атак на столицу. Об этом заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Так, по его словам, противник не отказывается от террористического метода войны.

«В частности, баллистическими ракетами, имею в виду С-300, бьет. Ну и БПЛА будут в дальнейшем использовать. На это есть много причин, почему они это делают», - отметил он.

Игнат отметил, что отсутствие обстрелов столицы в последние дни не свидетельствует об уменьшении атак.

«Бывают дни, когда больше (обстрелов – ред.), и когда меньше. Если мы уже три дня не видели обстрелов, это не значит, что нужно расслабляться и они уменьшились. Ну вот враг решил себе так спланировать. Может, ведут какую-нибудь подготовку. Может, где-то по другим направлениям переориентируют свои силы», - отметил он.

Как отметил Игнат, чтобы понять тактику вражеских обстрелов, стоит посмотреть статистику - большинство ударов наносятся ночью, поскольку это затрудняет работу ПВО.

«А я напомню, что это не только зенитные ракетные комплексы, это мобильные огневые группы и истребительная авиация. Это тоже часть ПВО, которая с воздуха уничтожает ракеты и «Шахеды». Поэтому противник чаще всего по ночам наносит удары, но иногда делает это и днем, чтобы было сложнее уничтожать воздушные цели. Не иметь к ним визуальной привязки», - объяснил спикер.

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