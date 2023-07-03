Підтримує ЗСУ: у рф оголосили у «розшук» власника бренду «Хортиця» Євгена Черняка

Співробітники алкогольного холдингу «Global Spirits», бенефіціаром якого є Черняк, нібито перерахували понад 500 млн рублів на потреби українських військових.

У росії завели "справу" проти міжнародного алкогольного холдингу "Global Spirits" і оголосили у "розшук" його бенефіціара, українського бізнесмена Євгена Черняка. Про це пишуть росзмі.

Співробітники великого алкогольного холдингу "Global Spirits" проходять у рф у "справі" про "спонсорування ЗСУ". У слідчому комітеті рф кажуть, що вони перевели понад 500 млн рублів ($5,6 млн) на потреби українських військових з лютого до квітня 2022 року (з початку вторгнення росії в Україну).

Російські силовики нібито провели понад 10 обшуків у Москві, Московській області та інших регіонах рф і затримали двох "довірених осіб" Черняка. Також нібито планується арешт часток компаній, до яких він має відношення.

Зазначимо, що "Global Spirits" є власником низки підприємств із виробництва алкогольних напоїв: лікеро-горілчаний завод "Хортиця", Одеський коньячний завод, завод "Кримський винний дім".

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