Переплатили за самоскид: у службовій недбалості підозрюються службовці однієї з міських рад Броварського району

Перший заступник міського голови та головний спеціаліста з питань закупівель придбали за бюджетні кошти самоскид за завищеною ціною.

Фото: gp.gov.ua

На Київщині викрито першого заступника міського голови та головного спеціаліста з питань закупівель. Їх підозрюють у службовій недбалості. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані уклали з фізичною особою договір на придбання вживаного самоскида на невигідних для міськради умовах – за цінами, що значно перевищують ринкові.

Закупівля здійснювалася для виконання заходів з територіальної оборони, уточнюють у прокуратурі.



На підставі договору міська рада перерахувала на рахунок продавця бюджетні кошти за транспортний засіб.



У такий спосіб державі було завдано збитків на суму 830 тисяч гривень.

Фото: gp.gov.ua

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