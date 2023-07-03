Донецкий «Шахтер» получил нового тренера

Новым тренером донецкого «Шахтера» стал голландец Патрик ван Леувен.

Фото: shakhtar.com

У донецкого «Шахтера» появился новый тренер. Им стал голландец Патрик ван Леувен. Об этом сообщил генеральный директор футбольного клуба «Шахтер» Сергей Палкин в Facebook.

«Он проделал долгий путь от детского наставника до главного тренера команды Лиги чемпионов. Считаю, что с ван Леувеном наши молодые игроки и команда в целом будут прогрессировать еще более ощутимо, демонстрировать яркий футбол, одерживая победы и трофеи», – так прокомментировал назначение нового тренера гендиректор клуба.

Отмечается, что руководить «Шахтером» новоиспеченный тренер будет до 30 июня 2025 года. Ранее он тренировал израильский «Макаби» и луганскую «Зарю».

Ван Леувен стал 36-м главным тренером в истории клуба. В этой должности он сменил тренера Игоря Йовичевича.



Патрик ван Леувен родился 8 августа 1969 года в Ассене (Нидерланды).



Карьеру начинал в «Спарте» (Роттердам), за первую команду которой выступал в 1991–1994 годах. Также играл за «Гелмонд Спорт» (1994–1996).



Карьера менеджера и тренера: координатор Академии «Фейеноорда» (2000–2006), координатор и директор Академии «Шахтера» (2006–2013), спортивный директор «Кайрата» (Казахстан; 2013–2015), директор Академии «Маккаби» ( Тель-Авив, Израиль; 2016–2020), главный тренер Маккаби (Тель-Авив, Израиль; 2020–2021), главный тренер «Зари» (Луганск; 2022–2023).



Как тренер провел 30 матчей в чемпионате Украины: 20 побед, 4 ничьих, 6 поражений (разница мячей: 61-34). Признан лучшим тренером УПЛ сезона-2022/23 по итогам анкетирования клубов.

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