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Новая процедура экзаменов на право управления автомобилем – известны результаты первого месяца эксперимента

15:13, 3 июля 2023
Теоретический экзамен с первой попытки сдают только 25,4% граждан, а практический – 33,6%.
Новая процедура экзаменов на право управления автомобилем – известны результаты первого месяца эксперимента
Фото: pp.ua/avto-poradu
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В Главном сервисном центре МВД сообщили об итогах первого месяца сдачи теоретических и практических экзаменов на право вождения автомобиля по новой процедуре.

Напомним, что новая процедура, которая пока реализуется в виде эксперимента в некоторых сервисных центрах Киевской, Одесской, Винницкой и Львовской областей, предусматривает значительное повышение контроля во время экзаменов как за кандидатами на получение водительского удостоверения, так и за экзаменаторами сервисных центров.

Так, процедура как теоретического, так и практического экзамена, полностью фиксируется на видео. Также полностью фиксируются и разговоры между кандидатами на получение водительского удостоверения и экзаменаторами.

В итоге фактически исключается ситуация, когда экзаменатор может «закрыть глаза» на некоторые недостатки в действиях кандидатов. Одновременно кандидаты получают возможность обжалования баллов, полученных во время экзаменов, если считают, что имело место предвзятое отношение к ним со стороны экзаменатора.

Результаты экзаменов по новым правилам

Как сообщили в Главном сервисном центре МВД, результаты сдачи экзаменов по новым правилам в июне оказались следующими:

теоретические экзамены с первого раза успешно сдали 25% кандидатов в водители

практические экзамены с первого раза успешно сдали 33% кандидатов в водители

Таким образом, теоретический экзамен с первого раза удачно сдал каждый четвертый кандидат в водители, а практический – каждый третий.

Интересно, что результаты экзаменов достаточно существенно отличаются в зависимости от области, где проводился эксперимент.

Достаточно высокий показатель качества экзаменов удалось достичь в Львовской области – теоретический экзамен с первого раза удачно сдали 24% граждан, а практический – 44%.

Также, в лидерах Одесская область – удачно сдали теорию с первого раза 22% граждан, а практику – 41% кандидатов.

В Винницкой области с первого раза удачно преодолели теорию 31% кандидатов в водители, а практику – 25% желающих получить водительское удостоверение.

Вместе с тем, не высокие результаты показала Киевская область – теоретический экзамен с первой попытки удачно сдали 27% кандидатов, а практический экзамен – лишь 18% желающих получить водительское удостоверение.

Как было при старой процедуре

По данным ГСЦ, в целом результаты экзаменов по новой процедуре не слишком сильно отличаются от результатов, которые показывает действующая сейчас процедура. 

Так, в мае в сервисных центрах Львовской области с первого раза удачно сдали теоретический экзамен 26% кандидатов в водители, а практический экзамен – 45%.

В сервисных центрах Винницкой области в мае теоретический экзамен с первого раза удачно сдали 28%, а практический – тоже 28%.

В Одесской области теорию с первого раза успешно составили 22% граждан, а практику – 42%.

В Киевской области теоретический экзамен в мае удачно сдали 25% желающих получить водительское удостоверение, а практический экзамен – 27%.

Напомним, что эксперимент относительно новой экзаменационной процедуры начался 1 июня в ряде сервисных центров Львовской, Киевской, Одесской и Винницкой областей.

Согласно данным ГСЦ, в 2022 году с первого раза теоретический экзамен в целом сдали успешно 42% граждан, а практический экзамен – 62% кандидатов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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