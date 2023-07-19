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Вартість послуг з реєстрації автомобілів, видачі посвідчень водія, а також іспитів на право керування авто, може зрости

У МВС натякнули на можливе підвищення розцінок на послуги сервісних центрів МВС.

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Вартість послуг з реєстрації автомобілів, видачі посвідчень водія, а також іспитів на право керування авто, може зрости

15:04, 19 липня 2023
У МВС натякнули на можливе підвищення розцінок на послуги сервісних центрів МВС.
Вартість послуг з реєстрації автомобілів, видачі посвідчень водія, а також іспитів на право керування авто, може зрости
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У Міністерстві внутрішніх справ 19 липня натякнули, що вартість послуг, які надають громадянам сервісні центри МВС, з часом може зрости.

Як розповів народним депутатам заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, зараз вартість видачі посвідчення водія становить 26 гривень, послуга з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів – 200 гривень, прийняття теоретичного та практичного іспитів на право керування транспортним засобом – 13 гривень за кожен вид іспиту.

Такі ціни на послуги ГСЦ, як зазначив заступник міністра, є скоріше символічними, їх перегляд не проводився з 2008 року.  

Всього ж 148 діючих сервісних центрів надають фізичним та юридичним особам 25 видів послуг.

Відтак, утворилася ситуація, коли навіть банківська комісія за оплату тієї чи іншої послуги, перевищує власне вартість самої послуги ГСЦ.

У МВС також звернули увагу, що зараз 100% коштів збору за послуги ГСЦ, які сплачують фізичні та юридичні особи, спрямовуються у місцевий бюджет територіальних громад.

Так, у 2021 році до місцевого бюджету територіальних громад сервісні центри перерахували  близько 437 млн. гривень.

Натомість, у «зворотному напрямку» у якості субвенцій, з бюджетів територіальних громад сервісні центри отримали у 2021 році лише 7 млн. гривень.

Аналогічна ситуація спостерігалася у 2022 році. У минулому році сервісні центри перерахували у місцеві бюджети територіальних громад близько 360 млн. гривень, а отримали від них субвенцій лише на 9 млн. гривень.

Такий дисбаланс викликає занепокоєння у МВС.

«Ми маємо бути зацікавленими в наданні належної якості адміністративних послуг, а для цього інституція має бути фінансово спроможна, і мати достатньо коштів в бюджеті. Крім того, мають бути ресурси на стале підтримання якості та на розвиток, а не лише на поточні витрати на утримання», - розповів народним депутатам Богдан Драп’ятий.

Як підкреслив заступник міністра МВС, зараз необхідно «утворити певний баланс вартості й доступності державних послуг, який здатен забезпечити перманентний процес покращення якості їх надання»

Відтак, у МВС зазначили про доцільність перегляду вартості адміністративних послуг для встановлення «розумного рівня та пропорційності видатків на утримання і розвиток системи сервісних центрів МВС».

Крім того, у МВС запропонували здійснювати перерозподіл коштів, отриманих від адміністративного збору,  у пропорції 70 % (місцевий бюджет) на 30 % (спеціальний фонд ГСЦ МВС), що забезпечить «справедливий фінансовий баланс і посилить спроможність сервісних центрів МВС для розвитку».

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета» зараз сервісні центри запроваджують нову процедуру складання теоретичного та практичного іспитів на право керування транспортними засобами.

Також, нещодавно в ГСЦ МВС повідомили про вартість практичного іспиту на право керування автомобілем у різних країнах Європи.

Крім того, Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон, який дозволяє майбутнім водіям самостійно (тобто, без навчання в автошколі) опановувати теоретичну частину, необхідну для складання іспиту на право керування транспортним засобом.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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