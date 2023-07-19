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Прокуратура Києва перевіряє ймовірну розтрату коштів посадовцями Шевченківської РДА під час ремонту табору на Закарпатті

15:20, 19 липня 2023
Йдеться про ремонт приміщень, басейнів та благоустрій території дитячого табору, розташованого у Хустському районі.
Прокуратура Києва перевіряє ймовірну розтрату коштів посадовцями Шевченківської РДА під час ремонту табору на Закарпатті
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Шевченківська окружна прокуратура міста Києва перевіряє факт можливої розтрати бюджетних коштів посадовцями Шевченківської РДА при проведенні публічної закупівлі робіт з ремонту Комунального підприємства Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва. 
 
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, повідомляє Київська міська прокуратура. 
 
Так, під час самостійного моніторингу веб-сайту електронної системи публічних закупівель «Prozorro» прокурори встановили, що 28.11.2022 Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА за результатами проведення публічної закупівлі «Капітальний ремонт Комунального підприємства Дитячий оздоровчий табір «Зачарована долина» Шевченківського району м. Києва» укладено договір про закупівлю робіт з переможцем процедури публічної закупівлі на суму понад 7 млн гривень.
 
Йдеться про ремонт приміщень, басейнів та благоустрій території дитячого табору, розташованого у Хустському районі Закарпатської області.
 
"В період з 28.12.2022 по 30.12.2022 в якості часткової оплати за договором вказане Управління Шевченківської РДА перерахувало на рахунки підрядника грошові кошти в сумі 5, 8 млн гривень.
 
Вивченням тендерної документації вбачається завищення цін на будівельні матеріали та роботи, що вказує на можливі факти розтрати та заволодіння бюджетними коштами з боку службових осіб Управління Шевченківської РДА та керівників підрядної організації. 
 
Крім того, проведення часткових розрахунків по договору наприкінці 2022 року (лише через місяць після підписання договору) з урахуванням значних об’ємів робіт, надає правоохоронцям обґрунтовані підстави вважати, що акти виконаних робіт були підписані та розрахунки по ним були проведені до їх фактичного виконання.
 
На цей час слідчі дії у кримінальному провадженні тривають", - йдеться у повідомленні прокуратури. 

Нагадаємо, що посадовців Шевченківської районної державної адміністрації та підрядників судитимуть за завдання 1 мільйона гривень збитків під час облаштування укриттів у школах та дитячих садках.

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