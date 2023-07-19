У Близнюківському районному суді Харківської області обрали голову

Суд очолила Сніжана Лобановська.

Близнюківський районний суд Харківської області повідомляє, що 19 липня відбулися збори суддів, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови судової установи.

Шляхом таємного голосування головою Близнюківського районного суду Харківської області строком на три роки обрано суддю Лобановську Сніжану Миколаївну.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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