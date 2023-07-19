В Близнюковском районном суде Харьковской области избрали председателя

Суд возглавила Снежана Лобановская.

Близнюковский районный суд Харьковской области сообщает, что 19 июля состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя судебного учреждения.

Путем тайного голосования председателем Близнюковского районного суда Харьковской области сроком на три года избрана судья Лобановская Снежана Николаевна.

Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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