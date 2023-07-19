Зеленский приказал усилить защиту портовой инфраструктуры

Президент также поручил МИДу активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на рф с целью продолжения экспорта украинского зерна.

Президент Владимир Зеленский провел совещание относительной ночных ракетных ударов россии. По его итогам он поручил военным усилить защиту граждан и портовой инфраструктуры, а Министерству иностранных дел активизировать работу с союзниками для давления на рф и продления зерновой сделки.

«Российские террористы абсолютно сознательно целились в инфраструктуру зерновой сделки, и каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, стремящимся к нормальной и безопасной жизни. Вице-премьер Кубраков и министр Клименко проинформировали о последствиях ударов. Также были доклады Главкома Залужного и командующего ВВС Олещука. Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД – активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста и продолжения нормального экспорта украинского зерна», – сообщил Зеленский в Телеграм.

Напомним, что в результате ночных обстрелов атакованы зерновые терминалы и инфраструктура в портах «Одесса» и «Черноморск».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.