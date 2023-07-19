Зеленський наказав посилити захист портової інфраструктури

Президент також доручив МЗС активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на рф з метою продовження експорту українського зерна.

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо нічних ракетних ударів рф. За його підсумками він доручив військовим посилити захист громадян та портової інфраструктури, а Міністерству закордонних справ активізувати роботу з союзниками для тиску на рф та продовження зернової угоди.

«Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета – це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального й безпечного життя. Віцепрем’єр Кубраков і міністр Клименко поінформували про наслідки ударів. Також були доповіді Головкома Залужного та командувача ВПС Олещука. Військовим дав доручення посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС – активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна», – повідомив Зеленський у Телеграм.

Нагадаємо, що внаслідок нічного обстрілу атаковані зернові термінали та інфраструктура в портах «Одеса» та «Чорноморськ».

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