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  1. В Украине

Прокуратура Киева проверяет вероятную растрату средств должностными лицами Шевченковской РГА во время ремонта лагеря на Закарпатье

15:20, 19 июля 2023
Речь идет о ремонте помещений, бассейнов и благоустройстве территории детского лагеря, расположенного в Хустском районе.
Прокуратура Киева проверяет вероятную растрату средств должностными лицами Шевченковской РГА во время ремонта лагеря на Закарпатье
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Шевченковская окружная прокуратура города Киева проверяет факт возможной растраты бюджетных средств должностными лицами Шевченковской РГА при проведении публичной закупки работ по ремонту Коммунального предприятия Детский оздоровительный лагерь "Зачарована долина" Шевченковского района г. Киева.

По этому факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 191 УК Украины, сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, во время самостоятельного мониторинга веб-сайта электронной системы публичных закупок «Prozorro» прокуроры установили, что 28.11.2022 Управлением градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА по результатам проведения публичной закупки «Капитальный ремонт Коммунального предприятия Детский оздоровительный лагерь «Зачарована долина» Шевченковского района г. Киева» заключен договор о закупке работ с победителем процедуры публичной закупки на сумму более 7 млн гривен.

Речь идет о ремонте помещений, бассейнов и благоустройстве территории детского лагеря, расположенного в Хустском районе Закарпатской области.

"В период с 28.12.2022 по 30.12.2022 в качестве частичной оплаты по договору указанное Управление Шевченковской РГА перечислило на счета подрядчика денежные средства в сумме 5,8 млн гривен.

Изучением тендерной документации усматривается завышение цен на строительные материалы и работы, что указывает на возможные факты растраты и завладения бюджетными средствами со стороны должностных лиц Управления Шевченковской РГА и руководителей подрядной организации.

Кроме того, проведение частичных расчетов по договору в конце 2022 года (только через месяц после подписания договора) с учетом значительных объемов работ предоставляет правоохранителям обоснованные основания считать, что акты выполненных работ были подписаны и расчеты по ним были проведены до их фактического выполнения.

В настоящее время следственные действия по уголовному производству продолжаются", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, что должностных лиц Шевченковской районной государственной администрации и подрядчиков будут судить за нанесение 1 миллиона гривен убытков при обустройстве укрытий в школах и детских садах.

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