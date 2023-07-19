У АРМА заявили, що готові до відкриття Реєстру арештованих активів

За словами Голови Агентства, з точки зору технічної готовності Реєстру наразі немає жодних перешкод та обмежень для відкриття його публічної частини.

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Зважаючи на зміни до урядової постанови, а також враховуючи значний суспільний резонанс довкола відкриття Реєстру, необхідність підвищення рівня прозорості в управлінні арештованими активами та з метою уникнення будь-яких інсинуацій щодо прагнення АРМА забезпечувати відкритість у своїй діяльності, Голова Нацагентства Олена Дума доручила звернутися до Кабміну з проханням організувати розгляд питання щодо відновлення публічного доступу до Реєстру спільно із заінтересованими державними органами, які протидіють загрозам національній безпеці, зокрема у сфері інформаційної безпеки.

Крім того, очільниця Агентства висвітлила тему поновлення доступу до Реєстру під час свого виступу на засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Народні депутати підтримали позицію Олени Думи та зі свого боку також звернулися до Уряду з проханням сприяти вирішенню зазначеної проблеми.

За словами Голови Агентства, з точки зору технічної готовності Реєстру наразі немає жодних перешкод та обмежень для відкриття його публічної частини. «АРМА цілком прихильне до політики відкритості і доступності даних про арештовані активи, що передбачено нашим спеціальним законом, та наразі здійснило всі необхідні кроки з підготовки до відкриття Реєстру», - наголосила керівник Національного агентства.

Як зазначили у АРМА, з метою недопущення використання ворогом інформації з відкритих реєстрів та баз даних, з початку введення в Україні режиму воєнного стану роботу більшості інформаційних систем було зупинено або обмежено.

«Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, який формує та веде АРМА, містить у відкритому доступі відомості про опис і характеристики арештованого майна, у тому числі об’єктів критичної інфраструктури, зазначення населених пунктів та вулиць розташування активів, а також заходи управління ними, тобто інформацію про господарську діяльність управителів. З огляду на це, на підставі постанови Кабміну №263 та офіційного листа СБУ від 02.05.2022 №5/7/1/2-1123, наказом АРМА від 10.06.2022 тимчасово, до завершення в Україні воєнного стану, обмежено публічний доступ до даних Реєстру.

Зазначеним листом Служби безпеки України, який адресовано органам державної влади та місцевого самоврядування, керівникам центральних органів виконавчої влади було запропоновано вжити заходів для унеможливлення відкритого доступу до інформації про суб’єктів господарювання, зокрема місцерозташування виробничих потужностей та видів господарської діяльності.

Водночас протягом лютого-березня 2023 року АРМА отримало від органів, що забезпечують обороноздатність та інформаційну безпеку держави, офіційні листи із застереженнями щодо поновлення публічного доступу до Реєстру.

Зокрема, листами від Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 17.02.2023 №1980/38/24/03-2023, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 22.02.2023 № 04/01/01-525/ВС1 та Міністерства оборони України від 10.03.2023 № 220/2319 повідомлено, що відкриття публічного доступу до Реєстру, зважаючи на дію воєнного стану та триваючу агресію рф проти України, є недоречним, передчасним та може нашкодити обороноздатності держави.

Разом з тим, до згаданої постанови №263 від 12.03.2022 було внесено зміни постановою №469 від 09.05.2023, згідно з якою відновлення роботи публічних електронних реєстрів на деокупованих територіях та регіонах, в яких не ведуться бойові дії, здійснюється з урахуванням визначених умовами воєнного стану технічних характеристик та можливостей», - пояснюють у АРМА.

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