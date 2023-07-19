Дело аренды помещений кинотеатра «Киев» – суд отменил решение о закрытии производства в отношении 3 чиновников КГГА

Апелляционный суд согласился с доводами прокурора о том, что решение районного суда о закрытии производства является незаконным, необоснованным и отменил его.

Киевский апелляционный суд по жалобе прокурора Шевченковской окружной прокуратуры г. Киева отменил решение суда первой инстанции о закрытии уголовного производства в отношении трех должностных лиц КГГА по обвинению в служебной халатности, что повлекла ущерб в 22 млн грн.

«В июне 2022 года окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 3 должностных лиц Департамента коммунальной собственности города Киева КГГА, из-за бездействия которых столичный бюджет потерял около 22 млн грн на аренде помещений кинотеатра «Киев».

В апреле текущего года Шевченковский районный суд г. Киева вынес решение о закрытии уголовного производства в связи с нарушением, по его мнению, сроков досудебного расследования», - рассказали в Киевской городской прокуратуре.

Однако Шевченковская окружная прокуратура оспорила данное решение в апелляционной инстанции.

Апелляционный суд согласился с доводами прокурора о том, что решение районного суда о закрытии производства является незаконным, необоснованным и отменил его, направив дело в суд первой инстанции для рассмотрения.

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