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Карьерный рост по-новому и больше конкурсов: что изменится для местных чиновников после войны

Через полгода после войны вступит в силу закон, реализация которого увеличит количество местных чиновников, назначенных по конкурсу и требования к их окладам.

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Карьерный рост по-новому и больше конкурсов: что изменится для местных чиновников после войны

15:30, 19 июля 2023
Через полгода после войны вступит в силу закон, реализация которого увеличит количество местных чиновников, назначенных по конкурсу и требования к их окладам.
Карьерный рост по-новому и больше конкурсов: что изменится для местных чиновников после войны
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Через полгода после завершения военного положения вступает в силу подписанная президентом Украины Владимиром Зеленским новая редакция закона «О службе в органах местного самоуправления», которая, в частности, предусматривает новый порядок конкурсного отбора на должности местных чиновников.

Законом определено, что поступление на службу в органы местного самоуправления происходит на конкурсной основе. Претендовать на должности местных чиновников могут граждане Украины, владеющие государственным языком и отвечающие требованиям к профессиональной компетентности. Речь идет, среди прочего, о надлежащем опыте работы в органах местного самоуправления.

Порядок конкурса будет утвержден соответствующим местным советом с учетом типового порядка. Решение об объявлении конкурса будет принимать руководитель службы, который и будет создавать конкурсную комиссию. А с объявлением о вакансии можно будет ознакомиться на Едином портале вакансий публичной службы и на официальном вебсайте местного совета. Не смогут принять участие в конкурсе лица, в частности подлежащие люстрации, достигли 65 летнего возраста; судимые за уголовные правонарушения, если такая судимость не погашена, не прошедщие спецпроверку.

Конкурс будет предусматривать проверку документов, тестирование, собеседование и/или другие виды оценки в соответствии с Порядком проведения конкурса.

Кандидат на занятие должности служащего местного самоуправления, который не согласен с его результатами, имеет право обжаловать решение конкурсной комиссии в суд в срок, определенный законом.

При этом обжалование решения конкурсной комиссии не останавливает назначение победителя конкурса на должность в органе местного самоуправления.

Победитель конкурса не позднее 14 календарных дней со дня получения от службы управления персоналом письменного уведомления о результатах конкурса подает в орган местного самоуправления заявление о назначении и другие необходимые документы.

Также установлено, что серебряный призер конкурса имеет право на назначение на должность без конкурса в течение одного года, если должность станет вакантной, или победитель конкурса отказался от должности, или победителю отказано в назначении на должность по результатам специальной проверки.

Перед назначением на должность служащий местного самоуправления представляет декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (электронную декларацию), за прошлый год, если такая декларация не подавалась ранее. Если лицо в первый раз становится местным чиновником, то должно пройти испытательный срок до 6 месяцев.

Также предусматривается карьерный рост для служащих органов местного самоуправления. Они могут занимать высшие должности по результатам конкурса или быть переведены на высшую должность, но при определенных условиях: отличной оценки по результатам оценки служебной деятельности, в пределах занимаемой категории должностей с учетом функциональной направленности, с учетом профессиональной подготовки и профессиональной компетентности и с его согласия.

Что касается зарплаты местного чиновника, то она будет состоять из основной зарплаты (должностного оклада), дополнительной зарплаты (надбавки за выслугу лет, надбавки за ранг, премии, доплаты за дополнительную нагрузку) и других денежных выплат (помощи к ежегодному основному отпуску, помощи для решения социально- бытовых вопросов, других поощрительных и компенсационных выплат). При этом определены ограничения по максимальным размерам должностных окладов.

В частности, максимальный размер должностного оклада служащего местного самоуправления, занимающего должность категории І (управляющий делами соответствующего совета), не может более чем в пять раз превышать минимальный размер должностного оклада служащего местного самоуправления, занимающего должность категории ІІІ (главные специалисты местного самоуправления) ).

Увольнение с должности служащего местного самоуправления может происходить как по собственному желанию, так и по инициативе руководителя. В последнем случае лицо увольняется из-за: сокращения штата, установления несоответствия занимаемой должности; отсутствие на работе в течение более 120 календарных дней из-за больничного.

Кроме этого, законом разграничиваются должности служащих органов местного самоуправления и политические должности.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», вступил в силу приказ, предусматривающий запрет в поведении госслужащих и должностных лиц местного самоуправления мобинга.

Автор: Игорь Мудрый

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