Правоохранители проводят следственные действия на объектах, связанных с «Киевгорстроем»

В «Киевгорстрое» заявили, что в ходе следственных действий правоохранителям предоставляют все необходимые документы.

Фото: ukrinform.com

В четверг, 20 июля, на объектах, связанных с «Киевгорстрой», правоохранительные органы проводят следственные действия. Об этом сообщил президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир на своей странице в Facebook.

«Кроме проверок, аудитов и комиссий, сегодня правоохранительные органы проводят следственные действия на объектах, связанных с «Киевгорстроем». Менеджмент компании во всем способствует правоохранителям, предоставляются все необходимые документы и т. д.», - отметил Кушнир.

Кушнир добавил, что компания работает исключительно в правовом поле, поэтому он убежден, что результаты как аудита, так и соответствующих расследований и проверок, будут положительными.

По его словам, «Киевгорстрой» продолжает работу в штатном режиме, строительство продолжается.

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