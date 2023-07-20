Не придет умный на зарплаты, которые сейчас получают налоговики, — министр финансов Сергей Марченко

Министр финансов Сергей Марченко рассказал об интеллектуальном потенциале налоговой службы.

Источник фото: epravda.com.ua

Иногда налоговым органам проще поставить «знак вопроса» работающему бизнесу, к которому нет вопросов, чем выявлять преступников, минимизирующих налоговые обязательства. О причинах этого в интервью ЭП рассказал министр финансов Сергей Марченко на примере ситуации с блокировкой налоговых накладных, которая обострилась из-за постановления Минфина.

«Если мы видим, что из бюджета вымывается НДС, мы должны на это отреагировать. И мы отреагировали в октябре. Задача этого постановления – минимизация действовавших на тот момент схем. Что вышло? Налоговая получила решение Кабмина, но способ его применения оказался таким, каким он оказался.

Если бы у нас там все было хорошо, то я бы сказал: чего вы пристаете к налоговой? Но, к сожалению, это не так. Сложность построения схем или взаимодействия налоговой с бизнесом приводит к тому, что иногда налоговым органам проще поставить «знак вопроса» работающего бизнеса и к которому нет вопросов, чем выявлять преступников, минимизирующих налоговые обязательства.

При этом чем больше мы стараемся, извините, "хейтить" налоговую, тем больше создаем проблем в будущем. Потому что люди не собираются туда идти, зарплата маленькая, и интеллектуально налоговая системно проигрывает бизнесу как работодатель», - указал Марченко.

По его словам, «страдает, как правило, тот бизнес, в который можно достать рукой». «Намного проще найти легального производителя.

Но с другой стороны, интеллектуальный потенциал налоговой выражается именно в этих проблемах. Если, простите, вы тупой, то вам очень просто навредить, вы вредитель, тупой вредитель. Но это опять же, это не решается тем, что вас уволят и думают, что там придет какой-то умный "вредитель". Не придет умен на зарплаты, которые сейчас получают налоговики», - подчеркнул министр финансов.

Также, по словам Марченко, каждая из властей должна действовать в рамках своих полномочий.

«Точка. И полномочия руководства правительства, министерства финансов четко определены законом Украины. Если бы все соблюдали эти законы, возможно, ситуация была бы иной. Но кроме законов есть другие, скажем так, форматы работы и ответственности. Поэтому может быть по-разному», отметил министр и добавил, что «уже давно чувствует себя некомфортно». «Вы спросите меня почему? Потому что работа у меня такая.

Но это не значит, что я готов делать какие-либо политические публичные заявления. Как бы мне было некомфортно или тяжело, я считаю, что есть более важные проблемные вопросы, оправдывающие мой дискомфорт. Можно я так объясню?

После начала войны деятельность налоговой и таможни не первая в моих приоритетах. Когда у вас бюджет на половину формируется за счет международных средств, а другая половина – это военные расходы, то у вас фокус и приоритеты смещаются однозначно. Если до войны было больше вовлеченности в деятельность налоговой и таможни, то сейчас мой фокус логически сместился на международный фронт», - подытожил он.

Отметим, что Сергей Марченко также не стал комментировать вопрос о возможности назначения главой правительства посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Автор: Наталя Мамченко

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