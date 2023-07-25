Разработаны очередные изменения в механизме блокирования налоговых накладных, — Гетманцев

Плательщик будет иметь положительную историю, если в течение 3 последних лет не было выявлено нарушений налогового законодательства, в частности, в части своевременной регистрации НН и представления отчетности по НДС.

Вместе с экспертами и Государственной налоговой службой разработаны очередные изменения механизма блокирования налоговых накладных в СМКОР. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

Изменения предполагают:

введение положительной истории для плательщиков, на постоянной основе в течение определенного периода осуществляющих приобретение одинаковой группы товаров и поставки товара одной номенклатуры;

считать для плательщика положительной историей принятие комиссией регионального или центрального уровня положительных решений по заблокированным НН;

плательщик будет иметь положительную историю, если в течение 3 последних лет не было выявлено нарушений налогового законодательства, в частности, в части своевременной регистрации НН и представления отчетности по НДС.

Проект изменений предполагает существенное (в 2 раза) уменьшение количества плательщиков заблокированных накладных с учетом индивидуальной положительной налоговой истории плательщика.

Документ, по его словам, будет обнародован для обсуждения в ближайшее время.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко на примере обострившейся из-за постановления Минфина ситуации с блокировкой налоговых накладных пояснил в интервью ЭП, что налоговики достаточно своеобразно ее применяли.

«Налоговая получила решение Кабмина, но способ его применения оказался таким, каким он оказался.

Если бы у нас там все было хорошо, то я бы сказал: чего вы пристаете к налоговой? Но, к сожалению, это не так. Сложность построения схем или взаимодействия налоговой с бизнесом приводит к тому, что иногда налоговым органам проще поставить «знак вопроса» работающему бизнесу и к которому нет вопросов, чем выявлять преступников, минимизирующих налоговые обязательства.

При этом чем больше мы стараемся, извините, «хейтиты» налоговую, тем больше создаем проблем в будущем. Потому что люди не собираются туда идти, зарплата маленькая, и интеллектуально налоговая системно проигрывает бизнесу как работодатель», - указал Марченко.

Автор: Наталья Мамченко

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