Правоохоронний комітет пропонує включити до переліку питань Порядку денного Ради ряд законопроектів

Депутатам пропонують підвищити розміри штрафів за неправомірну відмову в наданні інформації на адвокатський запит та інші порушення його розгляду.

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Комітет з питань правоохоронної діяльності пропонує включити до переліку питань проекту Порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України ІХ скликання ряд законопроектів.

Серед них:

про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження (реєстр. №8038 від 15.09.2022)

Метою законопроекту є удосконалення існуючих механізмів міжнародного співробітництва у кримінальних справах задля реалізації пунктів 19, 22 Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Законопроект спрямований на реалізацію Рекомендацій Європейської Комісії щодо статусу України на членство в Європейському Союзі від 17 червня 2022 року, згідно з якими Комісія рекомендує надати Україні статус кандидата, за умови посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні, шляхом активних та ефективних розслідувань, а також забезпечення належної динаміки судових справ та винесених вироків.

Законопроект за предметом правового регулювання належить до сфери дії права Європейського Союзу та розроблений Міністерством юстиції України.

про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо посилення ефективності функціонування інституту службових осіб, відповідальних за перебування затриманих та осіб взятих під варту (реєстр. №9088 від 09.03.2023)

Метою законопроекту є необхідність посилення ефективності механізму дотримання прав затриманих осіб та осіб, взятих під варту, шляхом удосконалення статусу службової особи, відповідальної за перебування та забезпечення дотримання прав затриманих.

Задля досягнення вказаної мети у статтях Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) пропонується уточнити найменування посади службової особи, відповідальної за перебування затриманих, шляхом доповнення її назви з зазначенням вказівки на обов’язок забезпечення дотримання прав затриманих.

Передбачити у КПК, що в органі, до складу якого входить підрозділ органу досудового розслідування, мають бути призначені одна або декілька службових осіб, відповідальних за перебування та забезпечення дотримання прав затриманих.

Тобто уточнити, що вказані посадові особи, повинні входити не до штату підрозділу органу досудового розслідування, а до штату органу, до складу якого входить вказаних підрозділ.

Також доповнити Закон України «Про попереднє ув’язнення» новою статтею 5-1 (Особа, відповідальна за права осіб, взятих під варту), в якій передбачити в місцях попереднього ув’язнення службових осіб, відповідальних за перебування та забезпечення прав осіб, взятих під варту, а також встановити чіткий перелік обов’язків вказаних осіб.

За результатами розгляду законопроекту Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти проект Закону України в першому читанні за основу.

про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення правил перевезення у міському електричному транспорті (реєстр. №6164 від 11.10.2021)

Метою законопроекту є запобігання та припинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням правил користування метрополітеном та гарантування пасажирам права на одержання безпечних та якісних транспортних послуг.

Законопроектом пропонується передбачити адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за вчинення протиправних дій у метрополітені за: пошкодження вагонів метрополітенів, їх внутрішнього обладнання (від 340 до 850 гривень); засмічення вагонів, станцій метрополітену (від 170 до 850 гривень); куріння у вагонах, станціях метрополітену (від 85 до 340 гривень); проїзд на дахах вагонів, міжвагонних з’єднаннях та інших виступаючих частинах вагонів (від 340 до 680 гривень); самовільне проникнення у вентиляційні шахти та інші приміщення метрополітену (попередження або штраф від 510 до 850 гривень).

Запропоновані зміни вдосконалюють систему притягнення до адміністративної відповідальності пасажирів за порушення правил користування метрополітеном та закріплюють на законодавчому рівні дієві заходи впливу до таких порушників.

За результатами розгляду законопроекту Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти в другому читанні та в цілому як закон в редакції, запропонованій Комітетом, з необхідними техніко-юридичними правками.

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" щодо удосконалення відповідальності за порушення розгляду адвокатського запиту (реєстр. №9356 від 05.06.2023)

Метою законопроекту є забезпечення ефективного виконання адвокатом покладених на нього обов’язків, здійснення належного захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги громадянам, унормування порядку направлення та розгляду адвокатського запиту, забезпечення невідворотності покарання за порушення прав адвокатів та встановлення справедливого і достатнього рівня адміністративного стягнення, що накладається на осіб, винних у порушенні цих прав тощо.

Законопроектом пропонується внести до статті 2123 «Порушення права на інформацію та права на звернення» Кодексу України про адміністративні правопорушення зміни, якими:

підвищити розміри штрафів за неправомірну відмову в наданні інформації на адвокатський запит та інші порушення його розгляду від 50 до 100 НМДГ (чинна редакція від 25 до 50 НДМГ);

Крім того, змінами до статей 20 та 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» пропонується:

- розширити коло суб’єктів, до яких має право звертатись адвокат із адвокатським запитом;

- зменшити перелік документів, які необхідно додавати до адвокатського запиту;

- дозволити адвокатам отримувати від державних органів консультації та роз’яснення законодавства у відповідь на адвокатський запит у випадках, коли надання таких консультацій і роз’яснень відповідно до законодавства належить до обов’язку таких органів;

- розширити перелік інформації, до якої надається доступ за адвокатським запитом;

- скоротити тривалість подовженого строку розгляду адвокатського запиту з 20 до 15 робочих днів.

За результатами розгляду законопроекту Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти проект Закону в першому читанні за основу.

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо повноважень інспекторів з паркування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (реєстр. №9092-3 від 27.03.2023)

Метою законопроекту є тимчасове, на період дії правового режиму воєнного стану, позбавлення виконавчих комітетів (виконавчих органів) сільських, селищних, міських рад, в особі інспекторів з паркування, права здійснення тимчасового затримання транспортних засобів та надання при цьому відповідних повноважень працівникам уповноважених підрозділів Національної поліції.

Законопроектом вносяться наступні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення:

- розширюється перелік підстав для інспекторів з паркування щодо притягнення до адміністративної відповідальності за частиною шостою ст. 122 (Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю) та частиною шостою ст. 152 1 (Паркування транспортного засобу на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю);

- уточнюються норми санкцій статей 122 «Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху» та 152 1 «Порушення правил паркування транспортних засобів та порушення правил обладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів»;

- забороняється тимчасове затримання транспортного засобу інспекторами з паркування виключно під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан.

Прийняття даного законопроекту врегулює питання тимчасового затримання транспортного засобу під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, а саме під час повітряної тривоги дозволить зберегти життя та здоров’я водіїв, які змушені швидко залишати транспортні засоби для пошуку укриття, при цьому порушуючи правила зупинки або стоянки.

За результатами розгляду законопроекту Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти проект Закону в першому читанні за основу.

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