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  1. Суд инфо

ВСП изменил территориальную подсудность судебных дел Краматорского горсуда Донецкой области

14:26, 25 июля 2023
Индустриальный районный суд города Днепропетровска и дальше продолжит рассмотрение дел, которые поступят до 6 августа 2023 года включительно на рассмотрение этого суда.
ВСП изменил территориальную подсудность судебных дел Краматорского горсуда Донецкой области
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Высший совет правосудия изменил с 7 августа 2023 года территориальную подсудность судебных дел Краматорского городского суда Донецкой области путем его передачи в Днепропетровский районный суд Днепропетровской области. Об этом сообщает ВСП.

Как известно, из-за невозможности осуществления правосудия во время военного положения распоряжением Председателя Верховного Суда от 15 марта 2022 года № 8/0/9-22 территориальная подсудность судебных дел Краматорского городского суда Донецкой области определена Индустриальным районным судом города Днепропетровска. Следовательно, Индустриальный районный суд города Днепропетровска продолжит рассмотрение дел, которые поступят до 6 августа 2023 включительно на рассмотрение этого суда.

«Такое решение Высший совет правосудия принял по результатам рассмотрения представления Председателя Верховного Суда. В представлении указано, что в письме в Верховный Суд председатель Днепровского апелляционного суда Н. Деркач сообщила о целесообразности изменения территориальной подсудности судебных дел Краматорского городского суда Донецкой области путем ее передачи, в частности, в Днепропетровский районный суд Днепропетровской области, в котором осуществляют правосудие 9 судей, что дает возможность предусматривать возможность судей. В письме также говорится, что судьи Днепропетровского районного суда Днепропетровской области не возражают против передачи в этот суд судебных дел Краматорского городского суда Донецкой области.

Учитывая приведенные обстоятельства, Председатель Верховного Суда считает, что изменение подсудности судебных дел Краматорского районного суда Донецкой области путем ее передачи Днепропетровскому районному суду Днепропетровской области будет способствовать реализации права физических и юридических лиц на доступ в суд», — говорится в сообщении.

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