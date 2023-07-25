ВРП відновила роботу Красноармійського міськрайонного суду Донецької області

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про відновлення із 7 серпня 2023 року роботи Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

Фото: pokrovsk.news

У вівторок, 25 липня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про відновлення із 7 серпня 2023 року роботи Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. Про це повідомляє ВРП.

У зв’язку із цим ВРП звернулася до Державної судової адміністрації України з метою вжиття невідкладних заходів щодо дострокового закінчення відрядження суддів Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

У рішенні також зазначено, що Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська продовжить розгляд справ, які надійшли до 6 серпня 2023 року включно на розгляд цього суду.

ВРП ухвалила це рішення за результатами розгляду відповідного подання Голови Верховного Суду. У поданні зазначалося, що в. о. голови Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Т. Стоілова та начальник Територіального управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області С. Музикант звернулися з листами із проханням розглянути питання щодо відновлення роботи Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

Територіальну підсудність судових справ цього суду було змінено відповідно до розпорядження Голови Верховного Суду від 8 квітня 2022 року № 17/0/9-22, зважаючи на неможливість здійснення правосуддя під час воєнного стану.

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