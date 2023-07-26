В Киеве мужчина пытался убежать от контролеров в троллейбусе и разбил дверное стекло, фото

Гражданин объяснил патрульным свои действия тем, что пытался убежать от контролеров.

В Киеве в Подольском районе, в одном из троллейбусов на линию «112» обратился контролер и сообщил о молодом человеке, разбившем дверное стекло.

Как рассказали в Патрульной полиции, прибыв на место, инспекторы задержали 25-летнего гражданина. Тот объяснил свои действия тем, что пытался убежать от контролеров.

Патрульные вызвали следователей, которые будут выяснять обстоятельства происшествия.

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