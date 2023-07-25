Суд отправил под стражу бывшего одесского военкома Борисова с возможностью внесения залога

Борисова отправили под стражу с правом внести залог в размере 150 миллионов гривен.

Суд отправил под стражу бывшего одесского военкома Евгения Борисова на два месяца с возможностью внесения залога 150 млн гривен.

Во время заседания военком просил не брать его под стражу из-за состояния здоровья.

«Рассмотрев ходатайство прокуроров Офиса Генпрокурора и Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, суд избрал бывшему руководителю Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением размера залога в 150 млн грн», - сообщили в Генпрокуратуре.

Как мы писали, ГБР задержало бывшего одесского военкома Борисова в Киеве.

Экс-начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову сообщили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

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