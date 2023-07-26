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Зеленський: Українці не вибачать хабарництва ані депутатам, ані суддям, ані воєнкомам чи будь-яким іншим посадовцям

08:00, 26 липня 2023
Також Президент зазначив, що отримав попередні результати перевірки віськкомів, вони виявились невтішними.
Зеленський: Українці не вибачать хабарництва ані депутатам, ані суддям, ані воєнкомам чи будь-яким іншим посадовцям
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Президент Володимир Зеленський заявив, що українці не вибачать ані депутатам, ані суддям, ані воєнкомам чи будь-яким іншим посадовцям хабарництва. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.

«Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані воєнкомам чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у воєнкоматі, комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців - це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства», - сказав він.

Президент зауважив, що в той час, як одні днями шукають зброю для держави, інші пропагують внутрішнє зрадництво та особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше лють.

«Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, усі посадовці. Ви повинні працювати в Україні та заради інтересів українського народу. Я вдячний тим депутатам, які дійсно займаються інтересами держави. А ті, хто думає, як би більше часу провести за кордоном, та шукають собі «вигідні» відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, з друзями чи «пляжами», – вас таких не буде», - підкреслив він.

Також Президент зазначив, що отримав попередні результати перевірки віськкомів, вони виявились невтішними.

«Сьогодні (25 липня – ред.) представили мені деякі попередні результати перевірки інших «воєнкомів», окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить», — зазначив він.

При цьому Зеленський підкреслив, що військкомам та чиновникам, які думають «нібито можна нахабнішати десь у тилу», не буде місця у мирному життя України після війни.

«Ми виграємо цю війну, яку почала росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає», - підкреслив Зеленський.

Раніше ми писали, що суд відправив під варту колишнього одеського військкома Борисова з можливістю внесення застави.

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