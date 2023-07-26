ЮНЕСКО призывает запретить использование смартфонов в школах: чем аргументировали

Организация считает, что это улучшит обучение учащихся и защитит детей от кибербуллинга.

Организация Объединенных Наций по образованию, науке и культуре советует запретить использование смартфонов в школах. ЮНЕСКО считает, что это улучшит обучение учащихся и защитит детей от кибербуллинга. Об этом сообщает The Guardian.

По данным ЮНЕСКО, существуют доказательства того, что чрезмерное использование мобильных телефонов связано с понижением успеваемости в обучении. Также чрезмерное количество времени, проведенного за экраном, оказывает негативное влияние на эмоциональную стабильность детей.

В соответствующем документе организации отмечается, что призыв к запрету смартфонов говорит о том, что цифровые технологии, включая искусственный интеллект, должны всегда подчиняться «человеко-центрическому видению» образования и никогда не вытеснять личное общение с учителями.

«Не все изменения являются прогрессом. Просто потому, что что-то можно сделать, не значит, что нужно делать», – говорится в документе.

Поскольку обучение детей все больше перемещается в онлайн-формат, особенно в университетах, ЮНЕСКО призвало министров образования по всему миру «не пренебрегать социальным измерением образования», где студенты учатся лицом к лицу.

«Цифровая революция имеет огромный потенциал. Но подобно тому, как звучат оговорки о правилах ее регулирования в обществе, так же следует уделять внимание тому, как она используется в образовании. Современные технологии должны быть направлены на улучшение учебного опыта и на благосостояние студентов и учителей, а не во вред им», - отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Она добавила, что онлайн-обучение не заменит живого общения людей, поэтому нужно ставить заранее потребности ученика и поддерживать учителей.

В отчете ЮНЕСКО также отмечается, что несмотря на то, что технологии открывают возможности для обучения, преимущества распределены неравномерно. Поэтому многие бедные люди со всего мира фактически исключены из образовательного процесса.

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